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Филиппе Коутиньо: играть с такими гениальными игроками в "Барселоне" намного лучше

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не жалеет о своем переходе из "Ливерпуля" в ряды каталонского клуба.

"Играть в "Барселоне" с такими гениальными игроками намного лучше. У каждой команды своя философия игры, и я всё ещё стараюсь понять, какой футбол здесь исповедуют.

Я каждый день работаю, чтобы играть как можно лучше. А титулы – нечто, что мотивирует меня на каждодневную работу. Действительно, здесь самым подходящим словом была бы "мотивация". В этом клубе у меня есть возможность выиграть много трофеев", - передает слова Коутиньо "Чемпионат" со ссылкой на испанское издание Sport.
Теги: Коутиньо Барселона
Сегодня, 10:45
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