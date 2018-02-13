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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Филиппе Коутиньо: играть с такими гениальными игроками в "Барселоне" намного лучше
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не жалеет о своем переходе из "Ливерпуля" в ряды каталонского клуба.
"Играть в "Барселоне" с такими гениальными игроками намного лучше. У каждой команды своя философия игры, и я всё ещё стараюсь понять, какой футбол здесь исповедуют.
Я каждый день работаю, чтобы играть как можно лучше. А титулы – нечто, что мотивирует меня на каждодневную работу. Действительно, здесь самым подходящим словом была бы "мотивация". В этом клубе у меня есть возможность выиграть много трофеев", - передает слова Коутиньо "Чемпионат" со ссылкой на испанское издание Sport.
"Играть в "Барселоне" с такими гениальными игроками намного лучше. У каждой команды своя философия игры, и я всё ещё стараюсь понять, какой футбол здесь исповедуют.
Я каждый день работаю, чтобы играть как можно лучше. А титулы – нечто, что мотивирует меня на каждодневную работу. Действительно, здесь самым подходящим словом была бы "мотивация". В этом клубе у меня есть возможность выиграть много трофеев", - передает слова Коутиньо "Чемпионат" со ссылкой на испанское издание Sport.
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