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ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложит программу по революционному изменению трансферного рынка и футбольных финансов.

В плане чиновника содержится 11 пунктов, он будет рассмотрен Исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля, информирует Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

Сообщается, что среди возможных изменений содержатся предложения об отмене зимнего трансферного окна и ограничении заявочного окна таким образом, чтобы его сроки не накладывались на сроки проведения внутренних чемпионатов стран.

Ранее АПЛ и серия А объявили о том, что летние трансферные окна будут закрываться до начала чемпионатов в августе.

Кроме того, планируется ввести ограничение на количество игроков в клубах и количество футболистов в арендах.

Также может быть введен потолок зарплат для футболистов и ограничение на процент комиссии их агентов.

Sports.ru
Теги: Инфантино
Вчера, 23:15
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8
(3)
№8 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:14) #
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Цитата: Antip7
Правильно, а то спорт превратился в какое -то рабовладение

только вот "рабы" стоят целое состояние smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:08) #
  • 0
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Правильно, а то спорт превратился в какое -то рабовладение
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)

Непонятки, какого хрена ФИФА трепыхается, когда окно - прерогатива УЕФА (кде деньги) и других регионалов.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, это шанс для молодых. А про окно - да, верно, конечно. Но ведь все же понимают, что моментально возникнут серые схемы...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: liasport433 (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: honey
Если сломались игроки или некоторые тупо уже не хотя играть в клубе и так далее, то что делать?


молодежь подтягивать
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: honey (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Если сломались игроки или некоторые тупо уже не хотя играть в клубе и так далее, то что делать?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Батяня Сочи (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
После реформ Платини все другие выглядят здравыми.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:23) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
про агентов - верно
а вот про окно..не совсем согласен.
вот бывает форс-мажор...у клуба сломались все вратари.и как быть тогда?Тихонова или Глушака в ворота?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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