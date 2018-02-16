ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложит программу по революционному изменению трансферного рынка и футбольных финансов.В плане чиновника содержится 11 пунктов, он будет рассмотрен Исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля, информирует Football Italia со ссылкой на L’Equipe.Сообщается, что среди возможных изменений содержатся предложения об отмене зимнего трансферного окна и ограничении заявочного окна таким образом, чтобы его сроки не накладывались на сроки проведения внутренних чемпионатов стран.Ранее АПЛ и серия А объявили о том, что летние трансферные окна будут закрываться до начала чемпионатов в августе.Кроме того, планируется ввести ограничение на количество игроков в клубах и количество футболистов в арендах.Также может быть введен потолок зарплат для футболистов и ограничение на процент комиссии их агентов.