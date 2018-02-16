Жозе Моуринью: Погба на данный момент не играет достаточно хорошо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Поля Погба."Погба много пропустил и на данный момент не играет достаточно хорошо. А команде нужно, чтобы он выступал на хорошем уровне. Когда Поль не выступает на хорошем уровне, команда также не выглядит хорошо. Такое случается в каждом клубе, когда ключевой игрок не показывает своей лучшей игры", - цитирует Моуринью Sportsmole.