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"ПСЖ" гарантировал себе прописку в лиге 1 на следующий сезон и активировал пункт о выкупе Мбаппе за 180 млн евро

"ПСЖ" разгромил "Страсбур" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2).

Набрав 68 очков, парижская команда, которая лидирует в турнирной таблице и опережает "Монако" на 12 очков, гарантировала себе прописку в лиге 1 на следующий сезон.

Это достижение активировало пункт в договоре "ПСЖ" и "Монако" о полноценном трансфере нападающего Килиана Мбаппе, который летом был арендован парижанами, сообщает Sports.ru со ссылкой на RMC Sport.

Таким образом, "Монако" по завершении сезона получит 180 миллионов евро за 19-летнего форварда.
Теги: Монако Мбаппе ПСЖ Трансферы
Вчера, 23:46
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№2 Написал: w1nn3r (Сегодня, 01:20) #
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laughing laughing laughing
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
гарантировала себе прописку в лиге 1 на следующий сезона.

Чудом от понижения ушли, чудом. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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