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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"ПСЖ" гарантировал себе прописку в лиге 1 на следующий сезон и активировал пункт о выкупе Мбаппе за 180 млн евро
"ПСЖ" разгромил "Страсбур" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2).
Набрав 68 очков, парижская команда, которая лидирует в турнирной таблице и опережает "Монако" на 12 очков, гарантировала себе прописку в лиге 1 на следующий сезон.
Это достижение активировало пункт в договоре "ПСЖ" и "Монако" о полноценном трансфере нападающего Килиана Мбаппе, который летом был арендован парижанами, сообщает Sports.ru со ссылкой на RMC Sport.
Таким образом, "Монако" по завершении сезона получит 180 миллионов евро за 19-летнего форварда.
Набрав 68 очков, парижская команда, которая лидирует в турнирной таблице и опережает "Монако" на 12 очков, гарантировала себе прописку в лиге 1 на следующий сезон.
Это достижение активировало пункт в договоре "ПСЖ" и "Монако" о полноценном трансфере нападающего Килиана Мбаппе, который летом был арендован парижанами, сообщает Sports.ru со ссылкой на RMC Sport.
Таким образом, "Монако" по завершении сезона получит 180 миллионов евро за 19-летнего форварда.
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