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В Уэльсе матч был прерван из-за землетрясения

Встреча между "Порт Толбот" и "Таффс Велл" в чемпионате Уэльса была прервана из-за землетрясения.

Отмечается, что город Порт-Толбот, в котором проходил матч, находится в 20 км от эпицентра землетрясения, магнитуда которого составляла 4,4 балла.

Спустя несколько минут после землетрясения, матч был продолжен. Победу в нем одержали хозяева — 2:1.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:24
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