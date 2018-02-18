В Уэльсе матч был прерван из-за землетрясения

Встреча между "Порт Толбот" и "Таффс Велл" в чемпионате Уэльса была прервана из-за землетрясения.Отмечается, что город Порт-Толбот, в котором проходил матч, находится в 20 км от эпицентра землетрясения, магнитуда которого составляла 4,4 балла.Спустя несколько минут после землетрясения, матч был продолжен. Победу в нем одержали хозяева — 2:1.