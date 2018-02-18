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Самир Ханданович: "Интеру" нужно перевернуть страницу

Словенский голкипер "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражение от "Дженоа" (0:2) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии.

"Время от времени вы не можете делать всё, что хотите. Во втором тайме мы владели преимуществом, у нас были шансы, но "Дженоа" хорошо защищался. Нам поскорее нужно перевернуть страницу и с энтузиазмом смотреть на следующие игры. Я не очень верю в случайности, но в последнее время у нас не всё так хорошо. Но мы будем смотреть вперёд, чтобы как много лучше подготовиться к следующим соперникам", — приводит слова Хандановича "Чемпионат.сом" со ссылкой на официальный сайт "Интера".
Теги: Интер
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