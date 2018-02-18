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Британский футуролог считает, что к 2030 году роботы смогут заменить футбольных судей

Британский футуролог Ян Пирсон прогнозирует, что к 2030 году технологии позволят заменить футбольных арбитров на роботов.

Ученый подчеркнул, что речь идет о лишь возможности такой замены, а сам он лично выступает за сохранение судей.

"Технология, сочетающая робототехнику, видео и искусственный интеллект, может увидеть все. Человеческий глаз совершает ошибки, но компьютеры при помощи беспилотных летательных аппаратов, летающих над полем, ничего не упустят. Вопрос в том, что для футбола важнее: стерильность или зрелищность. Я считаю, что арбитры – важная часть игры", – написал на своем сайте Пирсон.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 22:35
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