Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Тренера белорусского клуба уволили на 4-й день за то, что пришел пьяным на презентацию

Михаил Маковский с поста наставника белорусского "Молодечно", передает tut.by.

Маковский признался, что пришел на встречу с болельщиками и прессой пьяным. Специалист был назначен тренером "Молодечно" 16 февраля.
Сегодня, 13:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.