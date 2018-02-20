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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренера белорусского клуба уволили на 4-й день за то, что пришел пьяным на презентацию
Михаил Маковский с поста наставника белорусского "Молодечно", передает tut.by.
Маковский признался, что пришел на встречу с болельщиками и прессой пьяным. Специалист был назначен тренером "Молодечно" 16 февраля.
Маковский признался, что пришел на встречу с болельщиками и прессой пьяным. Специалист был назначен тренером "Молодечно" 16 февраля.
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