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Гаиска Мендьета: Черышев станет отличным усилением для сборной России

Бывший футболист "Валенсии" Гаиска Мендьета рассказал, что хорошо знает полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева.

– Вы наверняка знаете Дениса Черышева, который выступает за испанский "Вильярреал"...

— Конечно, я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы. Травмы — это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне, - отметил Мендьета.

"Известия"
Теги: Черышев Сборная России
Вчера, 22:22
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