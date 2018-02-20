Карло Анчелотти: "Милан" ещё имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов

Бывший наставник "Милана" Карло Анчелотти поделился мнением насчёт тренерских способностей нынешнего рулевого клуба Дженнаро Гаттузо, а также оценил шансы команды на успешное завершение текущего сезона."Гаттузо много учился и трудился, и теперь он прививает команде футбол, который ему нравится. Я считаю его настоящим лидером, Рино – душа "Милана", и команда готова биться за него. Обычно требуется много времени на установку нужной атмосферы в коллективе, но Гаттузо для этого потребовался месяц. Если "Милан" продолжит в том же духе, то сможет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но сейчас не хочется давить на команду, лучше говорить об игре. Ведь все помнят, в какой депрессии находился "Милан" ещё совсем недавно", — цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.