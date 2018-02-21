Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Тьяго Алькантара: я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара, восстановившийся после травмы и сыгравший в поединке против "Вольфсбурга" (2:1), отметил, что пока готов играть на 100 процентов.

"Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта", - цитирует Тьяго TZ.
Сегодня, 00:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.