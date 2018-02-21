Тьяго Алькантара: я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара, восстановившийся после травмы и сыгравший в поединке против "Вольфсбурга" (2:1), отметил, что пока готов играть на 100 процентов."Я рад возвращению, но пока не готов на сто процентов. Каждый футболист знает, что стабильность приходит с игровой практикой – это один из главных аспектов в нашем виде спорта", - цитирует Тьяго TZ.