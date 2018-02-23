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FA выдвинула обвинения Гвардиоле за ношение ленты в поддержку каталонских политзаключенных

Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы за демонстрацию политического символа.

47-летний специалист во время матча Кубка Англии против "Уигана" (0:1) приколол к куртке желтую ленту в поддержку политиков, арестованных в связи с борьбой за независимость Каталонии.

Известно, что Гвардиола уже дважды надевал эту ленту, чтобы поддержать Жорди Санчеса и Жорди Куиксара. FA выносила предупреждения тренеру, а сейчас может применить дисциплинарные меры.

Sports.ru
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Вчера, 21:32
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№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
Цитата: Максим I
Мы никогда не были рабовладельцами.

Ты перечитал славянского фэнтези, дружок.

Я историю читал в разных ипостасях, и читал некую книгу, кою ты, видимо, не читал, именуемая Евангелие. Сие не модно, но я за модой и не гнался: я православный..


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Мы никогда не были рабовладельцами.

Ты перечитал славянского фэнтези, дружок.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
grisha,
И ещё: я националист. Но у тебя, возможно, неправильное понимание сего понятия. Националист - это когда ты хочешь, чтоб твоя национальность жила хорошо, ну или "не плохо", а вот шовинизм (от француза Шавино) - это когда ты хочешь, чтоб твоя нация жила хорошо засчёт других. У нас страна многоконфессиональгая, многонациональная, и великий Царь Иван IV, он же Грозный, велел нам быть в мире с нашими сограждами. И те же татары помогали нам при взятии Крыма, и отфуболивания Польши и Литвы.
Мы никогда не были рабовладельцами. Все народы, кои мы присваивали, им строили школы и больницы. В магометанских краях строили мечети, в Тыве, Калмыкии и Бурятии строили их молельные дома. У иудеев в Москве несколько молельных мест.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
Цитата: Максим I
фашисты прежде всего те, кто обстреливает свой народ и при этом желают, чтоб они вернулись.

Абсолютно в точку
только фашисты могут обстреливать свой народ и делать его своим врагом

Твой первый пост противоречит второму. Я русский человек, и для меня все белорусы и почти все украинцы (окромя банедеровщины) всё единый народ. Кто против - сами поймут, но, к сожалению, не сейчас.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
фашисты прежде всего те, кто обстреливает свой народ и при этом желают, чтоб они вернулись.

Абсолютно в точку
только фашисты могут обстреливать свой народ и делать его своим врагом
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
Цитата: Максим I
мы, мля, не демократичные....

Вы - фашисты
Но почему вы стесняетесь - ???
Это ясно всем, кто живёт в этой стране, а вы стесняетесь )))))))))))))

Я живу не "в этой стране", я живу на Родине. И фашистов не люблю. И тех, кому "всё ясно)))))". А фашисты прежде всего те, кто обстреливает свой народ и при этом желают, чтоб они вернулись. Типа отп...здеть жену и ждать, когда она вернётся.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Вчера, 23:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
мы, мля, не демократичные....

Вы - фашисты
Но почему вы стесняетесь - ???
Это ясно всем, кто живёт в этой стране, а вы стесняетесь )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
И это "демократия"? Франко запрещал говорить на какталанском и басксом языке 60 лет. И теперь "родина демократии" преследует? А у нас "путинский режим" - говорят и на лезгинском, и даргинском, и кабардинском, и черкесском, и на татарском, и на крымо-татарским, и на украинском языке (а всего у нас 176 языков, простите, кого не перечислил) - но мы, мля, не демократичные....


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Вчера, 22:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Толерасты хреновы rage ! Пеп, ты лучший! Каталония будет свободной!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
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