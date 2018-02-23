FA выдвинула обвинения Гвардиоле за ношение ленты в поддержку каталонских политзаключенных

Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы за демонстрацию политического символа.47-летний специалист во время матча Кубка Англии против "Уигана" (0:1) приколол к куртке желтую ленту в поддержку политиков, арестованных в связи с борьбой за независимость Каталонии.Известно, что Гвардиола уже дважды надевал эту ленту, чтобы поддержать Жорди Санчеса и Жорди Куиксара. FA выносила предупреждения тренеру, а сейчас может применить дисциплинарные меры.