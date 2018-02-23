"Манчестер Юнайтед" готов продать Дармиана в "Ювентуса" 10 млн евро

«Ювентус» намерен как можно скорее согласовать трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.28-летний итальянец, играющий на обоих флангах, готов перейти в «Ювентус», несмотря на игру за «Торино» в прошлом (2011–2015).«МЮ» покупал Дармиана за 18 миллионов евро, а сейчас согласен отпустить его за 10 миллионов.