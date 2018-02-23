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"Манчестер Юнайтед" готов продать Дармиана в "Ювентуса" 10 млн евро

«Ювентус» намерен как можно скорее согласовать трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.

28-летний итальянец, играющий на обоих флангах, готов перейти в «Ювентус», несмотря на игру за «Торино» в прошлом (2011–2015).

«МЮ» покупал Дармиана за 18 миллионов евро, а сейчас согласен отпустить его за 10 миллионов.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Ювентус
Вчера, 22:03
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№5 Написал: СуперШтангист (Вчера, 22:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Вне трансферного окна? Или про ближайшие годы инфу сочинили? Бредни пишут журналисты, ибо о желании трансфера вряд ли кто скажет за несколько месяцев. Да и против правил ФИФА это.

Агент может слухи запустить в СМИ, чтобы поднять ажиотаж (устроить хайп) вокруг игрока, авось ещё покупатели какие заинтересуются.
И не только.
У нас в РФПЛ как минимум один великий "инсайдер" (Арустамян) есть, который бред постоянно вбрасывает, с которого 1% в год сбывается.
А это кажется правил ФИФА не нарушает.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вне трансферного окна? Или про ближайшие годы инфу сочинили? Бредни пишут журналисты, ибо о желании трансфера вряд ли кто скажет за несколько месяцев. Да и против правил ФИФА это.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Вчера, 22:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
не нужен
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:11) #
  • 0
  •  (4)
online

моя твою не понимать


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в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Вчера, 22:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Я понимаю, что праздник, но заголовок это что то.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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