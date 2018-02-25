Лукас Подольски: сборная Германии по хоккею заслужила золото

Бывший футболист сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил хоккейную сборную за успешную игру на Олимпиаде-2018.Напомним, немцы дошли до финала, где уступили России в овертайме (3:4 ОТ), ведя 3:2 за минуту до конца третьего периода."Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Германию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечательное время!" - написал Подольски в твиттере.