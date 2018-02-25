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Лукас Подольски: сборная Германии по хоккею заслужила золото

Бывший футболист сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил хоккейную сборную за успешную игру на Олимпиаде-2018.

Напомним, немцы дошли до финала, где уступили России в овертайме (3:4 ОТ), ведя 3:2 за минуту до конца третьего периода.

"Очень жаль, ребята, вы заслужили золото! Но вы приобрели множество новых поклонников хоккея и влюбили в себя Германию! Вы блестяще представили нашу страну в хоккейном турнире. Спасибо за замечательное время!" - написал Подольски в твиттере.
Сегодня, 12:37
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№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вообще ничего она не заслужила.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:12) #
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online

Я вам скажу, немцы научились играть в хоккей! Смотрел и ловил себя на мысли, что это не немцы, а шведы. Форма еще желтая.
Сколько помню они всегда ковырялись в жопе. Но что-то даже там они полезное нашли!)
Еще вратарь у них конечно отличный, спасал. Наши молодцы, отомстили им за футбол!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
лозунг2018
Бабах-поБах
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:17) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть сперва научатся сами забивать и создавать моменты, у немцев команда крепкая, но все мастерство ушло на организацию игры.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 13:11) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aligator
Возможно, но после этого нужно всю команду загонять на допинг контроль. Боюсь, что если на футбольном чемпионате образуется такой же финал, у нас даже массажистов и уборщиц проверят.

Немцы сто процентов что то жрали,носились как лошади,после Канады такое не возможно...но кто их будет проверять?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:07) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, сборная Германии по хоккею заслужила серебро!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Возможно, но после этого нужно всю команду загонять на допинг контроль. Боюсь, что если на футбольном чемпионате образуется такой же финал, у нас даже массажистов и уборщиц проверят.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Харя твоя Лукас,не треснет?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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