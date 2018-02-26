Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Тьерри Анри: кто бы не был бы заинтересован возглавить "Арсенал"?

Помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри заявил, что мечтает в будущем возглавить лондонский "Арсенал".

"У меня по-прежнему есть работа в сборной Бельгии, но посмотрим, что будет. Это было бы исполнением мечты для меня, но я по-прежнему с Бельгией. Кто бы не был заинтересован в этой работе? Но я не могу говорить об этом из уважения к человеку (Арсен Венгер, наставник "Арсенала". — Прим.), который остается главным тренером, и моей работе, которую я выполняю прямо сейчас. Но кто не был бы заинтересован?" — цитирует Анри Evening Standard.

"Газета.ру"
Теги: Анри Арсенал
Сегодня, 00:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.