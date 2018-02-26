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Клаудио Браво и "Арсенал" в финале Кубка лиги создали одинаковое количество опасных моментов

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво в победном финале Кубка лиги против "Арсенала" (3:0) создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному, сообщает Squawka Football.

Передача 34-летнего чилийского голкипера "горожан" привела не только к угрозе у ворот"канониров", но и стала голевой передачей. Браво помог оличиться Серхио Агуэро, который забил команде Арсена Венгера в пятом матче подряд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Браво Манчестер Сити Арсенал
Сегодня, 01:35
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Арсенал скоро станет на уровень Эвертона и Лестера, зато игроков выгодно продают.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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