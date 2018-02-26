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Прокуратура Казахстана прекратила дело в отношении жены Андрея Аршавина

Прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело в отношении Алисы Казьминой, жены полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".

В январе 2018 жена Аршавина стала фигуранткой скандала, связанного с оскорблениями в адрес модели Ольги Семеновой. В частности, Алиса Казьмина, представившись сотрудником ФСБ, угрожала Семеновой.

По итогам досудебного расследования правоохранительные органы пришли в выводу, что "факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения".

В полиции Семеновой заявили, что с иском к Казьминой ей необходимо лично обратиться в суд.
Теги: Аршавин
Сегодня, 14:43
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