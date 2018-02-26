Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:59
В Москве открыли станцию метро ЦСКА (1)
В Москве открыли станцию метро ЦСКА (1)
12:59
Роман Бабаев: надеюсь, с открытием станции метро на стадионе станет еще больше болельщиков (6)
Роман Бабаев: надеюсь, с открытием станции метро на стадионе станет еще больше болельщиков (6)
12:20
Александр Самедов: был поражен, что сборная России исполнила гимн после победы в финале Олимпиады (4)
Александр Самедов: был поражен, что сборная России исполнила гимн после победы в финале Олимпиады (4)
08:58
Игорь Суркис: если "Мариуполь" попадет в топ-6, то снова буду требовать гарантии безопасности (3)
Игорь Суркис: если "Мариуполь" попадет в топ-6, то снова буду требовать гарантии безопасности (3)
01:35
Клаудио Браво и "Арсенал" в финале Кубка лиги создали одинаковое количество опасных моментов (3)
Клаудио Браво и "Арсенал" в финале Кубка лиги создали одинаковое количество опасных моментов (3)
Вчера, 23:04
"Валенсия" дома обыграла "Реал Сосьедад"
"Валенсия" дома обыграла "Реал Сосьедад"
Вчера, 22:28
Стивен Джеррард: играть против Бускетса очень тяжело
Стивен Джеррард: играть против Бускетса очень тяжело
Вчера, 22:14
"Лейпциг" проиграл "Кельну" (1)
"Лейпциг" проиграл "Кельну" (1)
Прокуратура Казахстана прекратила дело в отношении жены Андрея Аршавина
Прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело в отношении Алисы Казьминой, жены полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
В январе 2018 жена Аршавина стала фигуранткой скандала, связанного с оскорблениями в адрес модели Ольги Семеновой. В частности, Алиса Казьмина, представившись сотрудником ФСБ, угрожала Семеновой.
По итогам досудебного расследования правоохранительные органы пришли в выводу, что "факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения".
В полиции Семеновой заявили, что с иском к Казьминой ей необходимо лично обратиться в суд.
В январе 2018 жена Аршавина стала фигуранткой скандала, связанного с оскорблениями в адрес модели Ольги Семеновой. В частности, Алиса Казьмина, представившись сотрудником ФСБ, угрожала Семеновой.
По итогам досудебного расследования правоохранительные органы пришли в выводу, что "факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения".
В полиции Семеновой заявили, что с иском к Казьминой ей необходимо лично обратиться в суд.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.