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Дженнаро Гаттузо: пока не надо меня считать великим тренером

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Лацио" в полуфинале Кубка Италии.

"Я прекрасно понимаю, что иногда свожу с ума своих подопечных на тренировках, однако, как вы видите, это себя окупает. Мы должны прийти к тому, чтобы быть командой, о которой давно мечтают наши болельщики.

Надо отдать должное Винченцо Монтелле, который привнёс в игру нашей команды немало важных черт, касающихся долгого контроля над мячом и последующего аккуратного расставания с ним.

Я пока ещё ничего не достиг на тренерском поприще, я не гуру "скамейки", а потому не надо меня считать великим тренером. Тем не менее хочу напомнить, что я активно трудился в течение всех последних пяти лет, завоевав пару лет назад призовое место в лиге Про, ну а до того получив непростой опыт работы за рубежом", - цитирует Гаттузо "Чемпионат" со ссылкой на Rai Sport
Теги: Гаттузо Милан
Сегодня, 12:55
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