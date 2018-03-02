Снова двойка: «Манчестер Сити» во второй раз за неделю разгромил «Арсенал»

Программа 28-го тура чемпионата Англии завершилась матчем на «Эмирейтс». Болельщики «канониров» испытали неприятное чувство дежавю: лондонцы после разгрома в финале Кубка английской лиги вновь были нещадно биты футболистами «Манчестер Сити». На этот раз «горожанам» и вовсе понадобился всего один тайм.– об очередной громкой победе подопечных Хосепа Гвардиолы.В социальных сетях в первый день весны 2018 года можно было заметить немало саркастических сообщений, посвящённых капризной столичной погоде. Когда уже пора было думать о цветущих подснежниках и Международном женском дне, в свои права вступила зима. Даже южные регионы России завалило снегом, чего там не было и в январе. Удивительно, но про наступление весны пришлось забыть и жителям Англии. Матч «Арсенал» - «Манчестер Сити» и вовсе оказался под угрозой отмены.Впрочем, повторения сценария кубковой игры в Самаре британцам избежать всё же удалось, хотя поле «Эмирейтс» и окрасилось в непривычные цвета. Разметка была выполнена синими линиями, что встречается крайне редко. А из-за транспортного коллапса на дорогах многие болельщики предпочли остаться в этот вечер дома. В итоге на стадионе царила совсем непривычная для английского футбола тишина. «Эмирейтс» в лучшем случае был заполнен наполовину, если не на треть.Наверняка, поклонники «канониров», решившие провести этот вечер у камина, не прогадали. «Арсенал» в очередной раз разочаровал и фактически выбыл из борьбы за попадание в Топ-4. Похоже, что лондонцам пора выставлять на матчи Премьер-Лиги резервный состав, а основу беречь для Лиги Европы.«Большой матч» двух клубов омрачало фактическое отсутствие турнирного значения. «Манчестер Сити» за десять туров до конца опережает своих соседей и главных конкурентов на 12 очков. Потенциальное поражение от «Арсенала» вряд ли могло воскресить интригу в борьбе за чемпионство. «Арсенал» после серии неудач совсем плотно осел на шестом месте. От верхней четвёрки подопечных Арсена Венгера перед встречей с «Сити» отделяли целых десять баллов. Даже в случае победы лондонцы не слишком-то приближали себя к лигочемпионской зоне.В такой ситуации сам исход встречи толком не мог повлиять на турнирные расклады. Тем не менее, вряд ли соперники были готовы уступить. Футболистам «Арсенала» нужно было реабилитироваться за унижение в финале Кубка английской лиги. Игрокам «Манчестер Сити», зная максимализм Хосепа Гвардиолы, поблажки тоже не светили. Всю серьёзность намерений команд показывали и стартовые составы: оба тренера выбрали оптимальные варианты, задействовав всех лидеров.В дебюте встречи острее выглядели хозяева, которые заставили голкипера «Сити» Эдерсона включиться в игру практически с первых минут. «Арсенал» неплохо начал эту встречу, попытавшись задавить соперника высоким прессингом. Казалось, что задумка Арсена Венгера может сработать: только в первые десять минут хозяева создали пару убойных моментов, которые должны были завершиться взятием ворот. В одном из эпизоlов лондонцам ещё и помог Компани, от колена которого мяч срикошетил в ворота, но Эдерсон находился в той же точке.В эти минуты лондонцы действительно не уступали сопернику, а реванш за унижение казался вполне реальным. Но в очередной раз «Арсенал» подвела кошмарная игра в обороне. «Манчестер Сити» потребовалось всего 20 минут игры на предельных скоростях, чтобы трижды взломать оборону соперника. Игра актёров «театра абсурда» достигла своего апогея в эпизоде с третьим голом, который сопровождался абсолютно издевательскими действиями Сане, отправлявшего мяч в пустые ворота.Все голы «Манчестер Сити» получились фирменными. Великолепный удар Бернардо Силвы в девятку, изящная игра Давида Силвы и расстрел ворот с пары метров, пугающе простая комбинация с голом Сане. После такого хозяева уже просто не могли вернуться в игру, хотя шансы для этого у них были.Пока гости продолжали жалить соперника в контратаках, каждая вторая из которой была потенциально голевой, «Арсенал» подводила реализация. Лондонцы создали предостаточно моментов, чтобы забить один, а то и несколько мячей, но все удары хозяев получались слишком бесхитростными. Символично и то, что во втором тайме Обамеянг не реализовал пенальти. Новичок «Арсенала» вновь предпочёл раствориться на поле в важном матче, что также стало предметом новых мемов в социальных сетях.Впрочем, даже Обамеянг с совершенно невзрачной игрой не сможет конкурировать за титул короля мемов с Арсеном Венгером. Кампания “Wenger Out” теперь раскручивается с новой силой. Гари Невилл ёмко и жёстко охарактеризовал происходившее: «Я очень сочувствую Венгеру, но нужно двигаться дальше. «Арсенал» и «Сити» - команды с разных планет».Похоже, что теперь дальнейшее будущее Венгера будет полностью зависеть от выступления «Арсенала» в Лиге Европы. Уже на следующей неделе лондонцам предстоит сыграть с «Миланом» в 1/8 финала турнира. Не будем спешить с проводами француза на пенсию: шанс на спасение сезона у «Арсенала» ещё есть, хотя об этом и трудно рассуждать после 0:6 в течение недели.Бернарду Силва, 15 (0:1). Давид Сильва, 28 (0:2). Сане, 33 (0:3).Чех, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Косьельни, Мхитарян, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Обамеянг.Эдерсон, Компани, Данило, Уокер (Зинченко, 72), Отаменди, Сильва (Габриэл Жезус, 87), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Сане, Агуэро (Туре, 82).Обамеянг, 53.Колашинац, 32 - Отаменди, 19.Лондон."Эмирейтс - Эшбертон Гроув", 22:45 мск.- Андре Марринер (Бирмингем).