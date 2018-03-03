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Лука Модрич может быть приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Как сообщает AFP, Модрич мог солгать в суде по делу Здравко Мамича. Хавбек якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".

Если Модрича признают виновным, он может быть приговорен к пяти годам тюрьмы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 00:20
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