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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неймар перенес операцию на травмированной ноге
Нападающий "ПСЖ" Неймар сегодня утром был прооперирован в Бразилии в связи с травмой правой ноги.
По данным бразильский СМИ, операция длилась 2 часа 15 минут. Ее проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Ему помогал врач "ПСЖ" Жерар Селен.
"ПСЖ" пока не давал комментариев по поводу операции игрока.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит 2,5-3 месяца после операции и может пропустить остаток сезона, не успев восстановиться к ЧМ-2018.
Sports.ru
По данным бразильский СМИ, операция длилась 2 часа 15 минут. Ее проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Ему помогал врач "ПСЖ" Жерар Селен.
"ПСЖ" пока не давал комментариев по поводу операции игрока.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит 2,5-3 месяца после операции и может пропустить остаток сезона, не успев восстановиться к ЧМ-2018.
Sports.ru
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