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Неймар перенес операцию на травмированной ноге

Нападающий "ПСЖ" Неймар сегодня утром был прооперирован в Бразилии в связи с травмой правой ноги.

По данным бразильский СМИ, операция длилась 2 часа 15 минут. Ее проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Ему помогал врач "ПСЖ" Жерар Селен.

"ПСЖ" пока не давал комментариев по поводу операции игрока.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит 2,5-3 месяца после операции и может пропустить остаток сезона, не успев восстановиться к ЧМ-2018.

Sports.ru
Теги: Неймар ПСЖ
Вчера, 22:44
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