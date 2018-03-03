Неймар перенес операцию на травмированной ноге

Нападающий "ПСЖ" Неймар сегодня утром был прооперирован в Бразилии в связи с травмой правой ноги.По данным бразильский СМИ, операция длилась 2 часа 15 минут. Ее проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Ему помогал врач "ПСЖ" Жерар Селен."ПСЖ" пока не давал комментариев по поводу операции игрока.Ранее сообщалось, что Неймар пропустит 2,5-3 месяца после операции и может пропустить остаток сезона, не успев восстановиться к ЧМ-2018.