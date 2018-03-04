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Арсен Венгер: когда ты полностью раздет, тебе прикрыться, а потом найти нормальную одежду

Поражение "Арсенала" от "Брайтона" (1:2) подтолкнуло главного тренера "канониров" Арсена Венгера к поиску аналогий к сложившейся ситуации.

- Когда на тебе надеты брюки, то их легко снять. Но когда ты полностью раздет, тебе нужно найти футболку, чтобы прикрыться, а потом найти нормальную одежду, – цитирует Венгера Eurosport.ru
Теги: Венгер Арсенал Брайтон
Вчера, 23:27
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№1 Написал: Antip7 (Вчера, 23:36) #
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Какие -то странные аналогии
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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