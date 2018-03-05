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Болельщики "Фиорентины" несут к стадиону цветы и шарфы в память о Давиде Астори

Болельщики "Фиорентины" несут к домашнему стадиону клуба цветы и шарфы в память об умершем капитане итальянской команды Давиде Астори.

Астори скончался в воскресенье в возрасте 31 года. По данным СМИ, он умер во сне в отеле в Удине, где "Фиорентина" разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии.

Впоследствии матч "Фиорентины" с "Удинезе" и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Прокуратура Италии в настоящее время рассматривает версию, согласно которой футболист умер "из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами".

Сразу после печальной новости болельщики "фиалок" стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.

Р-Спорт
Теги: Фиорентина
Сегодня, 14:16
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