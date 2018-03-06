Хосеп Гвардиола откажется от ношения символа Каталонии на матчах АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA), и перестанет носить желтую ленту на матчах АПЛ.По информации Sky news, FA рассматривает символ Каталонии, который носит Гвардиола в поддержку арестованных каталонских политиков, как демонстрацию политических взглядов, что является, по мнению ассоциации, недопустимым.При этом Гвардиола заявил, что откажется от желтой ленты только на матчах в Англии. На играх Лиги чемпионов он будет носить символ Каталонии в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запрещает подобных акций.Ранее сообщалось, что испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов за провоцирование каталонцев провести референдум о независимости автономного сообщества, оценил итоги прошедших 21 декабря парламентских выборов.