В Серии А со следующего сезона сократится трансферное окно и будет введен Boxing Day

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что, начиная с сезона-2018/19, в Серии А будут введены серьезные изменения, передает Football Italia.В частности, он отметил, что в чемпионате будет организован так называемый Boxing Day, когда клубы должны будут сыграть по три матча за один отрезок: 22, 26 и 30 декабря.Также Малаго подчеркнул, что будет сокращен период трансферного окна. Таким образом, летнее окно будет закрыто 19 августа, а зимнее — 19 января.