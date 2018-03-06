Марио Балотелли хочет покинуть "Ниццу" и вернуться в Серию А

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли выразил желание покинуть свой клуб и вернуться в чемпионат Италии, сообщает Rai Sport."Мой агент Мино Райола устроит мое будущее. Но я знаю, что созрел и готов вернуться в Италию. "Ювентус" и "Наполи" — команды, которые мне нравятся", — сказал форвард.При этом он отметил, что сомневается в своем переходе в "Милан", где он играл ранее.Контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2018 года.