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Марио Балотелли хочет покинуть "Ниццу" и вернуться в Серию А

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли выразил желание покинуть свой клуб и вернуться в чемпионат Италии, сообщает Rai Sport.

"Мой агент Мино Райола устроит мое будущее. Но я знаю, что созрел и готов вернуться в Италию. "Ювентус" и "Наполи" — команды, которые мне нравятся", — сказал форвард.

При этом он отметил, что сомневается в своем переходе в "Милан", где он играл ранее.

Контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 02:54
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