Старейший футбольный клуб Испании продадут за 1 евро

Испанский клуб "Рекреативо", который является старейшим в стране, продадут за €1, сообщает Daily Mail.Как отмечает издание, в конце 2017 года клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. 128-летняя команда имела задолженность в €7,6 млн.Власти города Уэльва погасили задолженность, а местная компания договорилась о покупке всех акций "Рекреативо" за €1.В настоящее время клуб играет в третьем дивизионе чемпионата Испании, а с 2006 по 2009 года выступал в Примере.