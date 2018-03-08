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Старейший футбольный клуб Испании продадут за 1 евро

Испанский клуб "Рекреативо", который является старейшим в стране, продадут за €1, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, в конце 2017 года клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. 128-летняя команда имела задолженность в €7,6 млн.

Власти города Уэльва погасили задолженность, а местная компания договорилась о покупке всех акций "Рекреативо" за €1.

В настоящее время клуб играет в третьем дивизионе чемпионата Испании, а с 2006 по 2009 года выступал в Примере.

"Газета.ру"
Сегодня, 03:01
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