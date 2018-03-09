ФИФА наложил трансферный бан на "Трабзонспор"

Международная федерация футбола запретила "Трабзонспору" заявлять новых игроков на период летнего трансферного окна.Запрет связан с непогашенной задолженностью клуба по трансферу перед словацким "Тренчином". У "Трабзонспора" было 30 дней с 29 января на погашение задолженности, однако турецкий клуб этого не сделал.