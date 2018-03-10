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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщики "Вест Хэм Юнайтед" устроили беспорядки во время матча
Болельщики "Вест Хэм Юнайтед" устроили беспорядки во время матча 30-го тура чемпионата Англии с "Бернли".
После того, как гости открыли счет, на поле выбежал один из фанатов лондонского клуба и стал предъявлять претензии игрокам "молотобойцев". На это ответил команд "Вест Хэма" Марк Нобл, который жестко повалил болельщика на поле, после чего едва не развязалась драка. По итогам инцидента фанат был задержан и выведен с поля.
Спустя некоторое время на газон выбежал еще один болельщик, который выдернул угловой флаг и направился с ним к центру поля. Еще одна группа болельщиков с претензиями направилась к членам руководства "Вест Хэма", которые располагались в специальной ложе. Отмечается, что фанаты требовали руководство клуба подать в отставку.
"Газета.ру"
После того, как гости открыли счет, на поле выбежал один из фанатов лондонского клуба и стал предъявлять претензии игрокам "молотобойцев". На это ответил команд "Вест Хэма" Марк Нобл, который жестко повалил болельщика на поле, после чего едва не развязалась драка. По итогам инцидента фанат был задержан и выведен с поля.
Спустя некоторое время на газон выбежал еще один болельщик, который выдернул угловой флаг и направился с ним к центру поля. Еще одна группа болельщиков с претензиями направилась к членам руководства "Вест Хэма", которые располагались в специальной ложе. Отмечается, что фанаты требовали руководство клуба подать в отставку.
"Газета.ру"
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