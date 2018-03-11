Новости партнеров

Марк ван Хинтум: рады, что Слуцкий выбрал "Витесс", он мог пойти куда угодно

Технический директор голландского "Витесса" Марк ван Хинтум рассказал о причинах назначения российского тренера Леонида Слуцкого на пост наставника клуба.

"Слуцкий — тренер с отличной карьерой. Он добивался успеха на высоком уровне. Это причина, по которой мы выбрали его.

К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Не просто так такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем.

У этого человека были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал "Витесс", — цитирует ван Хинтума De Telegraaf.

"Газета.ру"
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (1)

Куда пойти у него было только одно предложение.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
К тому же он любит выпить)))
Шучу конечно.
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.