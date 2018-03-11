Марк ван Хинтум: рады, что Слуцкий выбрал "Витесс", он мог пойти куда угодно

Технический директор голландского "Витесса" Марк ван Хинтум рассказал о причинах назначения российского тренера Леонида Слуцкого на пост наставника клуба."Слуцкий — тренер с отличной карьерой. Он добивался успеха на высоком уровне. Это причина, по которой мы выбрали его.К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Не просто так такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем.У этого человека были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал "Витесс", — цитирует ван Хинтума De Telegraaf.