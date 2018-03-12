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Сергей Лапочкин: в Саудовской Аравии перед игрой проверяют прически и бороды

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о работе на матчах чемпионата Саудовской Аравии.

"Я и мои ассистенты незадолго до отъезда получили письмо, где нам всё четко расписали: шорты с собой не брать, по улице в них не ходить, желательно надевать длинный рукав. Мы понимали, куда едем, поэтому там у нас никаких проблем не было.

А несколько лет назад, когда наши ребята тоже там судили, им ещё приносили листочек бумаги с картинками прямо в судейскую. Какие бороды можно, причёски. Если в России мы перед игрой проверяем экипировку и номера, то там ещё смотрели какая у футболиста борода и причёска. Сейчас такого не было.

Как болеют в Саудовской Аравии? Кричат, в бубен стучат, в барабаны. Перед игрой был забавный момент, когда команды вышли на поле, построились, поприветствовали друг друга. А тут болельщики "Аль-Ахли" набросали на поле очень много рулонов бумаги, как, знаете, чеки раньше сворачивали. Пришлось задержать игру, чтобы всё убрать.

Самое интересное, что этим занимались не стюарды, а сами футболисты хозяев. Я себе в России слабо могу такую картину представить, да и вообще где-либо ещё", - передает слова Лапочкина "Чемпионат".
Теги: Лапочкин
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:02) #
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А после игры,за плохое судейство, кастрируют
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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