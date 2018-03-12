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АЕК отправит в ФИФА информацию по инциденту с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди

Греческий АЕК отправит полный отчет по инциденту с участием владельца ПАОКа российского бизнесмена Иваном Саввиди в матче чемпионата страны в министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА, сообщает Sport24.gr.

В игре 25-го тура при счете 0:0 на 90-й минуте судья не засчитал гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы из-за положения "вне игры". Хозяева поля выразили столь бурный протест, что игроки АЕКа поспешили в подтрибунное помещение.

Позже представители афинского клуба пожаловались, что на поле выбежал Саввиди с пистолетом в кобуре и начал угрожать арбитру встречи Гиоргосу Коминосу, а также атаковал директора столичного клуба Василиса Димитриадиса.

В итоге Коминос изменил свое решение и засчитал гол Варелы. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча - афиняне посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.

Р-Спорт
Сегодня, 10:45
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рамзан одобряет


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:48) #
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online

Дичь.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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