АЕК отправит в ФИФА информацию по инциденту с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди

Греческий АЕК отправит полный отчет по инциденту с участием владельца ПАОКа российского бизнесмена Иваном Саввиди в матче чемпионата страны в министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА, сообщает Sport24.gr.В игре 25-го тура при счете 0:0 на 90-й минуте судья не засчитал гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы из-за положения "вне игры". Хозяева поля выразили столь бурный протест, что игроки АЕКа поспешили в подтрибунное помещение.Позже представители афинского клуба пожаловались, что на поле выбежал Саввиди с пистолетом в кобуре и начал угрожать арбитру встречи Гиоргосу Коминосу, а также атаковал директора столичного клуба Василиса Димитриадиса.В итоге Коминос изменил свое решение и засчитал гол Варелы. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча - афиняне посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.