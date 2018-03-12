ФИФА отклонила частичную апелляцию бывшего главы КОНКАКАФ по делу о коррупции

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил частичную апелляцию экс-президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и члена исполкома ФИФА Джеффри Уэбба на штраф в размере 1 млн швейцарских франков."Проведя анализ всех обстоятельств дела, апелляционный комитет ФИФА постановил, что штраф, наложенный на Уэбба в размере 1 млн швейцарских франков, в соответствии с решением судебной палаты комитета по этике, был справедливым", - говорится в заявлении ФИФА.