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ФИФА отклонила частичную апелляцию бывшего главы КОНКАКАФ по делу о коррупции

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил частичную апелляцию экс-президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и члена исполкома ФИФА Джеффри Уэбба на штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

"Проведя анализ всех обстоятельств дела, апелляционный комитет ФИФА постановил, что штраф, наложенный на Уэбба в размере 1 млн швейцарских франков, в соответствии с решением судебной палаты комитета по этике, был справедливым", - говорится в заявлении ФИФА.

"Газета.ру"
Вчера, 22:19
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