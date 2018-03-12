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Антидопинговое агентство Италии проведет расследование в отношении Стефана де Врея

Антидопинговое агентство Италии проведет расследование в отношении защитника "Лацио" Стефана де Врея. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia.

Спортсмен не подписал необходимые документы после прохождения двух допинг-тестов после матча Серии А с "Вероной" 19 февраля.
Теги: Лацио
Вчера, 23:45
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