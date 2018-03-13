Арбитр Лапочкин о работе в Саудовской Аравии: такого поля я не видел ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии

Российский арбитр Сергей Лапочкин рассказал о работе на матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" – "Аль-Ахли Джидда" (0:1).– До 10-го тура судили только местные судьи, а после – только иностранцы. Сами себе не верят, видимо.– Да. Страна очень религиозная, скажем так. Когда мы гуляли по торговому центру, там прозвучала какая-то мелодия, после чего все магазины сразу же закрылись. Люди вышли и пошли молиться. Вокруг осталось только человек пять европейцев.На футболе я такого не видел. Но перед раздевалкой была молитвенная комната. Пока мы разминались, там молились охранники.– Я и мои ассистенты (Валерий Данченко и Максим Гаврилин) незадолго до отъезда получили письмо, где нам все четко расписали: шорты с собой не брать, по улице в них не ходить, желательно надевать длинный рукав. Мы понимали, куда едем, поэтому там у нас никаких проблем не было.А несколько лет назад, когда наши ребята тоже там судили, им еще приносили листочек бумаги с картинками прям в судейскую. Какие бороды можно, прически. Если в России мы перед игрой проверяем экипировку и номера, то там еще смотрели какая у футболиста борода и прическа. Сейчас такого не было.– Кричат, в бубен стучат, в барабаны. Перед игрой был забавный момент, когда команды вышли на поле, построились, поприветствовали друг друга. А тут болельщики "Аль-Ахли" набросали на поле очень много рулонов бумаги, как, знаете, чеки раньше сворачивали.Пришлось задержать игру, чтобы все убрать. Самое интересное, что этим занимались не стюарды, а сами футболисты хозяев. Я себе в России слабо могу такую картину представить, да и вообще где-либо еще.– Три дня не видел женщин! Вообще. Это звучит смешно, но это абсолютная правда. Там везде работают мужчины: в магазинах, ресторанах, отелях… Даже номера убирают мужчины. Я такого нигде не видел.В хорошем смысле шокировало поле. Я много где был: работал и на Евро, и в Лиге чемпионов, и Лиге Европы. Но такого поля я не видел ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии – да нигде. Оно шикарного качества, изумрудно-зеленое, большое, пружинистое.Ну и сам футбол тоже немало удивил. Именно его скорости – у них очень быстрая игра.– Очень. Весь футбол – вертикальный. Все вперед, причем обе команды вообще не знают, что такое полузащита. Два паса, диагональ на 40-60 метров вперед и все, побежали. Отняли мяч, две передачи, опять сразу диагональ. Пришлось прилично побегать.Может, качество футбола у них не самое высокое, но зато объем по двигательной активности очень приличный.