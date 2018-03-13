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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сделали предложение Неймару
Бразильский футболист Неймар, который намерен покинуть "ПСЖ", получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает Diario Gol.
Президент "Пари Сен-Жермен" даже отправлялся в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клуба.
Ранее сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры с "Реалом".
"Газета.ру"
Президент "Пари Сен-Жермен" даже отправлялся в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клуба.
Ранее сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры с "Реалом".
"Газета.ру"
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