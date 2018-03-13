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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сделали предложение Неймару

Бразильский футболист Неймар, который намерен покинуть "ПСЖ", получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает Diario Gol.

Президент "Пари Сен-Жермен" даже отправлялся в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клуба.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры с "Реалом".

"Газета.ру"
Теги: Неймар Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы Манчестер Сити
Сегодня, 01:33
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