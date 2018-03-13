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Джейми Каррагер: когда в меня плюнул Мостовой, я был шокирован

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о случае в своей карьере, когда получил плевок от экс-хавбека "Сельты" Александра Мостового.

"За мою карьеру в меня плюнули один раз. Это произошло во время матча с "Сельтой" в Кубке УЕФА в 1998 году. Это сделал российский полузащитник Александр Мостовой.

Я был в большей степени шокирован, чем разозлен, когда это произошло, потому что просто не мог поверить, что такое может случиться", - цитирует Каррагера "Чемпионат" со ссылкой на The Guardian.

Напомним, после матча 30-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1) Каррагер плюнул в окно машины болельщика манкунианцев.
Теги: Мостовой
Сегодня, 11:25
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№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну конечно!
Его русские научили плеваться. Надо наказать русских, а не его.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
*все плювают, а мне . что, нельзя ?*

ну, так ты подай на Моста в суд за слюнявые домогательства.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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