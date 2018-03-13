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СМИ: "Реал" готов продать Карима Бензема за 50 млн евро

"Реал" готов расстаться с нападающим Каримом Бензема за сумму не меньше, чем 50 млн евро, передает "Газета.Ru" со ссылкой на A Bola.

Отмечается, что француз может стать частью сделки по переходу из "ПСЖ" бразильского нападающего Неймара.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
50? Это правда? Он же не лучше Зюбы?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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