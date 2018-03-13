Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (3)
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (3)
18:04
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
15:39
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (11)
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (11)
13:49
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
12:35
Сборная неудачников 22-го тура (8)
Сборная неудачников 22-го тура (8)
11:49
Российский болельщик был арестован в Мюнхене и доставлен в Марсель, ему грозит до 15 лет тюрьмы (4)
Российский болельщик был арестован в Мюнхене и доставлен в Марсель, ему грозит до 15 лет тюрьмы (4)
10:57
Гаджи Гаджиев: может, Якубко в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из "Амкара" (2)
Гаджи Гаджиев: может, Якубко в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из "Амкара" (2)
09:29
Игорь Акинфеев: никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их никогда не видел (9)
Игорь Акинфеев: никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их никогда не видел (9)
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии
Бывший владелец "Витесса" Мераб Жордания отметил, что не исключает возможности приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера по совету Романа Абрамовича.
– Не секрет, что "Витесс" имеет тесные связи с "Челси". В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем...
– Это не главная причина такого выбора "Витесса". Важнее квалификация Слуцкого. Он как минимум не слабее тех, кто работает в Голландии сейчас. Хотя когда мы начинали этот проект, то интересы "Челси" действительно были соблюдены.
– Что вы имеете в виду?
– Молодые игроки, которые не попадали в основу лондонцев, отправлялись к нам в аренду. У меня были тесные дружеские отношения с Романом, и за счет этого мы приглашали из "Челси" футболистов для дальнейшей раскачки – вот и все. Голландская лига отлично подходит для молодежи.
– На ваш взгляд, Слуцкий появился в клубе по совету Абрамовича?
– Думаю, вы не станете спорить, что Роман – один из тех, кто хорошо разбирается в футболе. Так почему же тогда не последовать его совету? Поэтому не исключаю.
– "Витесс" может стать для Слуцкого трамплином для перехода в "Челси"? Российский тренер способен дорасти до такого уровня?
– Трудно сказать. Английский чемпионат – это очень сложно. Сейчас важнее, что Слуцкий быстро нашел новую работу. Потому что в современном футболе простой – это очень чревато. Два-три года отдохнешь – а потом попробуй наверстай! Все убегут далеко вперед.
"Спорт-Экспресс"
– Не секрет, что "Витесс" имеет тесные связи с "Челси". В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем...
– Это не главная причина такого выбора "Витесса". Важнее квалификация Слуцкого. Он как минимум не слабее тех, кто работает в Голландии сейчас. Хотя когда мы начинали этот проект, то интересы "Челси" действительно были соблюдены.
– Что вы имеете в виду?
– Молодые игроки, которые не попадали в основу лондонцев, отправлялись к нам в аренду. У меня были тесные дружеские отношения с Романом, и за счет этого мы приглашали из "Челси" футболистов для дальнейшей раскачки – вот и все. Голландская лига отлично подходит для молодежи.
– На ваш взгляд, Слуцкий появился в клубе по совету Абрамовича?
– Думаю, вы не станете спорить, что Роман – один из тех, кто хорошо разбирается в футболе. Так почему же тогда не последовать его совету? Поэтому не исключаю.
– "Витесс" может стать для Слуцкого трамплином для перехода в "Челси"? Российский тренер способен дорасти до такого уровня?
– Трудно сказать. Английский чемпионат – это очень сложно. Сейчас важнее, что Слуцкий быстро нашел новую работу. Потому что в современном футболе простой – это очень чревато. Два-три года отдохнешь – а потом попробуй наверстай! Все убегут далеко вперед.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.