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Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии

Бывший владелец "Витесса" Мераб Жордания отметил, что не исключает возможности приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера по совету Романа Абрамовича.

– Не секрет, что "Витесс" имеет тесные связи с "Челси". В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем...

– Это не главная причина такого выбора "Витесса". Важнее квалификация Слуцкого. Он как минимум не слабее тех, кто работает в Голландии сейчас. Хотя когда мы начинали этот проект, то интересы "Челси" действительно были соблюдены.

– Что вы имеете в виду?

– Молодые игроки, которые не попадали в основу лондонцев, отправлялись к нам в аренду. У меня были тесные дружеские отношения с Романом, и за счет этого мы приглашали из "Челси" футболистов для дальнейшей раскачки – вот и все. Голландская лига отлично подходит для молодежи.

– На ваш взгляд, Слуцкий появился в клубе по совету Абрамовича?

– Думаю, вы не станете спорить, что Роман – один из тех, кто хорошо разбирается в футболе. Так почему же тогда не последовать его совету? Поэтому не исключаю.

– "Витесс" может стать для Слуцкого трамплином для перехода в "Челси"? Российский тренер способен дорасти до такого уровня?

– Трудно сказать. Английский чемпионат – это очень сложно. Сейчас важнее, что Слуцкий быстро нашел новую работу. Потому что в современном футболе простой – это очень чревато. Два-три года отдохнешь – а потом попробуй наверстай! Все убегут далеко вперед.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 19:28
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Журналист спрашивает у Слуцкого:

- Как вы оказались в Израиле?
- У Романа здесь живет бабушка...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
да нужен ему ваш Витесс,этой точилке нужны красные фонари smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 19:33) #
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online

Вот пропадет с концами в гей-клубе... А потом на все вопросы будет отвечать "мыговно" smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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