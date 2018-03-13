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"Интер" оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов

Итальянская футбольная лига оштрафовала "Интер" на €10 тыс за оскорбительные кричалки фанатов в адрес "Наполи" на матче этих команд в 28-м туре серии А, сообщает официальный сайт организации.

Как отмечено в протоколе встречи, фанаты миланцев оскорбляли гостей по территориальному признаку. Также хозяева встречи заплатят €4 тыс, а неаполитанцы €2.5 тыс за задержку игру на пять минут.

"Газета.ру"
Теги: Интер
Сегодня, 20:33
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