"Интер" оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов

Итальянская футбольная лига оштрафовала "Интер" на €10 тыс за оскорбительные кричалки фанатов в адрес "Наполи" на матче этих команд в 28-м туре серии А, сообщает официальный сайт организации.Как отмечено в протоколе встречи, фанаты миланцев оскорбляли гостей по территориальному признаку. Также хозяева встречи заплатят €4 тыс, а неаполитанцы €2.5 тыс за задержку игру на пять минут.