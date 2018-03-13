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Вратарь "Хайдука": интерес "Реала"? Сейчас я даже не хочу все это обсуждать

"Реал" заинтересован в приобретении вратаря "Хайдука" Карло Летица.

"Когда я увидел обложку издания Marca и что на ней говорилось, то я тут же отключил телефон. Это произошло в день игры, а в такие моменты мне нужно быть спокойным и подготовленным.

В тот момент я думал только об игре против "Истры". Новость об интересе "Реала" меня сильно удивила, если честно. Сейчас я даже не хочу все это обсуждать. Мне нужно больше работать над собой и для своей команды", — сказал Летиц.

"Газета.ру"
Теги: Реал Хайдук
Сегодня, 21:26
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