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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вратарь "Хайдука": интерес "Реала"? Сейчас я даже не хочу все это обсуждать
"Реал" заинтересован в приобретении вратаря "Хайдука" Карло Летица.
"Когда я увидел обложку издания Marca и что на ней говорилось, то я тут же отключил телефон. Это произошло в день игры, а в такие моменты мне нужно быть спокойным и подготовленным.
В тот момент я думал только об игре против "Истры". Новость об интересе "Реала" меня сильно удивила, если честно. Сейчас я даже не хочу все это обсуждать. Мне нужно больше работать над собой и для своей команды", — сказал Летиц.
"Газета.ру"
"Когда я увидел обложку издания Marca и что на ней говорилось, то я тут же отключил телефон. Это произошло в день игры, а в такие моменты мне нужно быть спокойным и подготовленным.
В тот момент я думал только об игре против "Истры". Новость об интересе "Реала" меня сильно удивила, если честно. Сейчас я даже не хочу все это обсуждать. Мне нужно больше работать над собой и для своей команды", — сказал Летиц.
"Газета.ру"
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