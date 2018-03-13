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Бывшему футболисту ЦСКА грозит два года тюрьмы за инцидент с арбитром

Полузащитник "Бешикташа" Джанер Эркин может быть приговорен к двум годам лишения свободы за инцидент с арбитром в матче чемпионата Турции.

Стамбульский уголовный суд принял обвинительное заключение в отношении 28-летнего футболиста в "оскорблении государственного служащего во время его работы". Эркину грозит два года лишения свободы по предварительному заключению.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:28
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№3 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо в Турции футбольный, спортивный судья (арбитр) приравнивается к уголовно-гражданским судьям. Которых нельзя оскорблять, останавливать их машины и т.д.
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 21:43) #
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smile
А вот это логично, а то повадились ГАДжиевы двери в судейскую выбивать.


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
1 - что такое случилось?
2 - судья - это государственный служащий?то есть если он судит и я его оскорблю - то мне отвечать так же, будто я мусора оскорбил?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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