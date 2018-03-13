Бывшему футболисту ЦСКА грозит два года тюрьмы за инцидент с арбитром

Полузащитник "Бешикташа" Джанер Эркин может быть приговорен к двум годам лишения свободы за инцидент с арбитром в матче чемпионата Турции.Стамбульский уголовный суд принял обвинительное заключение в отношении 28-летнего футболиста в "оскорблении государственного служащего во время его работы". Эркину грозит два года лишения свободы по предварительному заключению.