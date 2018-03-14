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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Слуцкий: я вообще не употребляю алкоголь
Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что придерживается трезвого образа жизни.
– Вы оценили шутку форварда "Витесса" Линссена? Он сказал: "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола".
– Мне кажется, его спросили о том, что русские любят традиционно. А он сказал: "Если так, то это хорошо, потому что он быстрее вольется в коллектив". Это стереотипное мышление. Ко мне, как к человеку, который вообще не употребляет алкоголь, это не совсем актуальное применение, – передает слова Слуцкого "СЭ".
– Вы оценили шутку форварда "Витесса" Линссена? Он сказал: "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола".
– Мне кажется, его спросили о том, что русские любят традиционно. А он сказал: "Если так, то это хорошо, потому что он быстрее вольется в коллектив". Это стереотипное мышление. Ко мне, как к человеку, который вообще не употребляет алкоголь, это не совсем актуальное применение, – передает слова Слуцкого "СЭ".
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