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Леонид Слуцкий: я вообще не употребляю алкоголь

Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что придерживается трезвого образа жизни.

– Вы оценили шутку форварда "Витесса" Линссена? Он сказал: "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола".

– Мне кажется, его спросили о том, что русские любят традиционно. А он сказал: "Если так, то это хорошо, потому что он быстрее вольется в коллектив". Это стереотипное мышление. Ко мне, как к человеку, который вообще не употребляет алкоголь, это не совсем актуальное применение, – передает слова Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 07:58
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№3 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 09:19) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
вспоминается Воланд...


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:06) #
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Вот это ответ настоящего виолончелиста! Ему про проставу,а он про здоровый образ жизни.Поляну накрывай,Ленчмк!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 08:21) #
  • -2
  •  (4)

Дебилам противопоказано


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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