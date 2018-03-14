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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Ивану Саввиди могут запретить посещать матчи на срок до 5 лет
Футбольный прокурор Греции Константинос Симицоглу объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении российского бизнесмена, владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди после инцидента в матче против АЕКа по статье, максимальное наказание по которой предусматривает запрет на посещение игр на срок до пяти лет, сообщает Sport24.gr.
Саввиди обвиняется в запугивании и угрозах в отношении должностных лиц матча чемпионата Греции, за что, согласно регламенту, предусмотрено наказание в виде запрета на посещение стадионов сроком от трех до пяти лет. Также, по мнению обвинения, Саввиди нарушил еще ряд статей дисциплинарного регламента. Отмечается, что ПАОКу может грозить понижение в классе.
На воскресном матче чемпионата Греции ПАОК - АЕК в Салониках хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол.
Многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.
Р-Спорт
Саввиди обвиняется в запугивании и угрозах в отношении должностных лиц матча чемпионата Греции, за что, согласно регламенту, предусмотрено наказание в виде запрета на посещение стадионов сроком от трех до пяти лет. Также, по мнению обвинения, Саввиди нарушил еще ряд статей дисциплинарного регламента. Отмечается, что ПАОКу может грозить понижение в классе.
На воскресном матче чемпионата Греции ПАОК - АЕК в Салониках хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол.
Многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.
Р-Спорт
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