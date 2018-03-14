Ивану Саввиди могут запретить посещать матчи на срок до 5 лет

Футбольный прокурор Греции Константинос Симицоглу объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении российского бизнесмена, владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди после инцидента в матче против АЕКа по статье, максимальное наказание по которой предусматривает запрет на посещение игр на срок до пяти лет, сообщает Sport24.gr.Саввиди обвиняется в запугивании и угрозах в отношении должностных лиц матча чемпионата Греции, за что, согласно регламенту, предусмотрено наказание в виде запрета на посещение стадионов сроком от трех до пяти лет. Также, по мнению обвинения, Саввиди нарушил еще ряд статей дисциплинарного регламента. Отмечается, что ПАОКу может грозить понижение в классе.На воскресном матче чемпионата Греции ПАОК - АЕК в Салониках хозяева открыли счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол.Многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе. Сам Саввиди извинился перед болельщиками за выход на поле и заявил, что никому не угрожал.