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"Челси" договорился с семьей, запрещавшей реконструкцию "Стэмфорд Бридж"

Руководство лондонского "Челси" договорилось с семьей Кросуэйт, которая была против реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж", сообщает ВВС.

Семья добилась отмены работ в 2017 году из-за того, что после реконструкции часть стадиона будет заслонять их дом от солнечного света. Но в 2018 году власти Лондона приняли сторону клуба.

Обновленный "Стэмфорд Бридж" будет вмещать 60 тыс. болельщиков. Работы будут завершены к сезону-2021/22.

"Газета.ру"
Теги: Челси
Сегодня, 19:34
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