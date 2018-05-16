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Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии

Футболисты "Спортинга" после нападения со стороны болельщиков отказываются играть в финальном матче Кубка Португалии против "Авеша" (20 мая), сообщает O Jogo.

Они также не общаются с президентом клуба Бруну де Карвалью, который приехал на базу сразу после нападения болельщиков.

Напомним, сегодня группа фанатов клуба избила игроков. Футболисты смогли покинуть базу клуба только в сопровождении полиции.
Теги: Спортинг
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