Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии

Футболисты "Спортинга" после нападения со стороны болельщиков отказываются играть в финальном матче Кубка Португалии против "Авеша" (20 мая), сообщает O Jogo.Они также не общаются с президентом клуба Бруну де Карвалью, который приехал на базу сразу после нападения болельщиков.Напомним, сегодня группа фанатов клуба избила игроков. Футболисты смогли покинуть базу клуба только в сопровождении полиции.