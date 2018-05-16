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"Эвертон" уволил главного тренера

"Эвертон" на официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера команды Сэма Эллардайса.

"От имени председателя правления, Совета директоров и владельца клуба я хотел бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в "Эвертоне" за последние семь месяцев. Сэм пришел в сложный период, и мы благодарны ему за все.

Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера и начнем его поиски немедленно", - заявил исполнительный директор клуба Денис Баррет-Бексендейл.
Теги: Эвертон
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