"Эвертон" уволил главного тренера

"Эвертон" на официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера команды Сэма Эллардайса."От имени председателя правления, Совета директоров и владельца клуба я хотел бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в "Эвертоне" за последние семь месяцев. Сэм пришел в сложный период, и мы благодарны ему за все.Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера и начнем его поиски немедленно", - заявил исполнительный директор клуба Денис Баррет-Бексендейл.