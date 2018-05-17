Джанлуиджи Буффон может перейти в "Ливерпуль"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в английском чемпионате.По информации Football Italia, "Ливерпуль" заинтересован в услугах 40-летнего голкипера, а Буффон в свою очередь не планирует завершать карьеру.Ранее агент итальянского вратаря Сильвано Мартино сообщил, когда состоится последний матч Буффона в карьере.