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Джанлуиджи Буффон может перейти в "Ливерпуль"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в английском чемпионате.

По информации Football Italia, "Ливерпуль" заинтересован в услугах 40-летнего голкипера, а Буффон в свою очередь не планирует завершать карьеру.

Ранее агент итальянского вратаря Сильвано Мартино сообщил, когда состоится последний матч Буффона в карьере.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Ювентус Ливерпуль Трансферы
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