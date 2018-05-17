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"Гамбург" продлил контракт с тренером

"Гамбург" подписал новый контракт с исполняющим обязанности главного тренера Кристианом Титцем, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на два года.

До марта 2018 года 47-летний Титц работал с молодежной командой "динозавров", однако после увольнения Бернда Холлербаха именно Титцу было поручено спасать главную команду от вылета, с чем тренер не справился.
Теги: Гамбург
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