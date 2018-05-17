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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Дортмундская "Боруссия" пришла к соглашению с главным тренером "Ниццы"
Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр возглавит дортмундскую "Боруссию", сообщает Kicker.
Контракт 60-летнего специалиста будет рассчитан до 2020 года.
Отметим, что Фавр уже возглавлял "Боруссию" из Менхенгладбаха, с 2011 по 2015 годы.
Контракт 60-летнего специалиста будет рассчитан до 2020 года.
Отметим, что Фавр уже возглавлял "Боруссию" из Менхенгладбаха, с 2011 по 2015 годы.
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